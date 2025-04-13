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YouTube тестує таймер для обмеження часу в Shorts

20:25, 13 квітня 2025
YouTube хоче зупинити нескінченний перегляд коротких відео.
YouTube тестує таймер для обмеження часу в Shorts
Фото: Androidsis
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YouTube працює над новою функцією, яка допоможе користувачам контролювати час, проведений у перегляді коротких відео Shorts. Це реакція компанії на зростаючу тривогу через «думскролінг» — безконтрольний перегляд нескінченної стрічки контенту. Про нову розробку повідомляє TechCrunch.

У бета-версії застосунку виявили рядки коду, які свідчать про появу повноцінного таймера. Якщо користувач перевищує встановлений денний ліміт, Shorts більше не оновлюватимуться автоматично. Це відрізняється від звичних нагадувань «зробити перерву», які існують у YouTube уже давно.

Попри обмеження, перегляд окремих коротких відео все ще буде можливим — зокрема, через домашню стрічку чи пошук. Повного блокування перегляду не передбачено.

Офіційно функція ще не запущена, однак YouTube підтвердив її розробку. Очікується, що найближчим часом новинка стане доступною ширшому колу користувачів.

Формат Shorts YouTube активно просуває останні роки як відповідь на популярність TikTok. Щодня мільйони людей переглядають короткі відео в цьому режимі, часто втрачаючи відчуття часу. Судячи з дій компанії, у YouTube почали замислюватися над впливом такого контенту на поведінку аудиторії.

На тлі цих змін Google продовжує переглядати внутрішні пріоритети: нещодавно компанія скоротила сотні працівників із команд, що займались Chrome, Android та Pixel, водночас посиливши фокус на розвиток штучного інтелекту.

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