У Туреччині пройдуть перемовини України та РФ щодо безпеки у Чорному морі — ЗМІ

За даними ЗМІ, перемовини пройдуть 15-16 квітня в Анкарі.

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Посадовці України та Росії зустрінуться 15-16 квітня у столиці Туреччини Анкарі. Темою перемовин буде безпека судноплавства у Чорному морі. Про це повідомив телеканал CNN Turk з посиланням на джерела у турецькому Міноборони.

Стверджується, що зустріч пройде у штабі Військово-морських сил Туреччини і вона буде присвячена підтримці миру в Чорному морі після можливого припинення вогню.

Зазначають також, що зустріч відбудеться за участю військових представників іноземних держав, яких саме – не уточнено.

На ній обговорять військові плани, які можуть бути здійснені з метою підтримання миру в Чорному морі.

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