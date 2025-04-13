В Турции пройдут переговоры Украины и РФ по вопросам безопасности в Черном море — СМИ

По данным СМИ, переговоры состоятся 15–16 апреля в Анкаре.

Фото: tripadvisor.com

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Чиновники Украины и России встретятся 15–16 апреля в столице Турции Анкаре. Темой переговоров станет безопасность судоходства в Черном море. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции.

Утверждается, что встреча пройдет в штабе Военно-морских сил Турции и она будет посвящена поддержанию мира в Черном море после возможного прекращения огня.

Отмечают также, что встреча состоится с участием военных представителей иностранных государств, которые именно – не уточнены.

На нем обсудят военные планы, которые могут быть осуществлены с целью поддержания мира в Черном море.

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