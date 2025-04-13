Британия отменяет пошлины на 89 товаров в ответ на торговые ограничения США

Кир Стармер снимает пошлины, чтобы поддержать бизнес после тарифного удара Трампа.

Фото: REUTERS

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о временной отмене импортных пошлин на ряд товаров, чтобы поддержать национальный бизнес, который пострадал от торговых ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

В течение следующих двух лет пошлины на 89 видов товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, фруктовые соки, сироп агавы, макароны, консервированные ананасы, кедровые орехи, кокосовое масло и даже луковицы растений, будут снижены до нуля. Льготы также будут касаться импорта фанеры и пластмасс, что должно облегчить нагрузку на строительную отрасль.

Этот шаг является частью более широкой стратегии правительства, направленной на смягчение последствий повышения американских пошлин для британских компаний. Среди других мер - увеличение объемов государственного кредитования для бизнеса, который понес потери.

Отмена пошлин не коснется товаров, которые уже пользуются льготным режимом благодаря соглашениям о свободной торговле.

Хотя Великобритания избежала жестких ограничений во время так называемого «Дня освобождения», когда администрация Трампа ввела масштабные пошлины на импорт из десятков стран, она все же пострадала. В частности, британский экспорт был обложен 10-процентной пошлиной, а автомобили - отдельным тарифом в 25%, несмотря на то, что именно автопродукция была крупнейшей статьей экспорта в США за первое время.

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