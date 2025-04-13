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Ракетный удар по центру Сум — в результате атаки разрушен областной офис Омбудсмена, фото

15:26, 13 апреля 2025
В результате атаки на город Сумы также было повреждено областное управление Минюста.
Ракетный удар по центру Сум — в результате атаки разрушен областной офис Омбудсмена, фото
Фото: facebook.com/sumy.ombudsman
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате двух ракетных ударов по городу погибло 24 человека, среди них 1 ребенок.

Среди объектов, которые пострадали, — помещение Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наш офис — полностью разрушен.

Погибли люди. Есть раненые. Окончательное количество жертв уточняется», — говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство юстиции Украины сообщило, что также было повреждено областное управление Минюста.

«В здании, где размещается областное управление Министерства юстиции Украины, имеются незначительные повреждения — выбиты окна. Информации о пострадавших среди наших сотрудников не поступало», — заявили в ведомстве.

Фото: facebook.com/sumy.ombudsman

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Сумы омбудсмен

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