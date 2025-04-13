Tesla приостановила заказы Model S и X в Китае

Китай вводит новые пошлины, из-за чего Tesla останавливает заказы премиальных моделей.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Tesla временно приостановила возможность оформления новых заказов на импортные модели Model S и Model X на своем официальном сайте в Китае. Такое же изменение заметили и в китайской версии приложения Tesla в WeChat. Компания пока не прокомментировала это решение. Об этом сообщает Reuters.

Обе модели поставляются в Китай с американских заводов. По данным Reuters, ограничения на заказы появились на фоне повышения пошлин на американские товары, которое Китай ввел в ответ на решение администрации Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию до 145%. Новые китайские пошлины на американские авто достигли 125%, что существенно уменьшает конкурентоспособность импортируемых моделей Tesla на местном рынке.

Зато Tesla продолжает выпускать модели Model 3 и Model Y на своем заводе в Шанхае. Именно эти модели обеспечивают основную долю продаж компании в Китае и Европе.

По информации Ассоциации автодилеров Китая, в 2024 году в страну было импортировано всего 1 553 Model X и 311 Model S. Это составляет менее 0,5% от общего объема поставок Tesla в Китай, который в прошлом году превысил 657 тысяч автомобилей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.