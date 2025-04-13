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Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї

17:24, 13 квітня 2025
Китай вводить нові мита, через що Tesla зупиняє замовлення преміальних моделей.
Tesla призупинила замовлення Model S і X у Китаї
Фото: Reuters
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Tesla тимчасово зупинила можливість оформлення нових замовлень на імпортні моделі Model S і Model X на своєму офіційному сайті в Китаї. Таку ж зміну помітили й у китайській версії додатку Tesla у WeChat. Компанія наразі не прокоментувала це рішення. Про це повідомляє Reuters.

Обидві моделі постачаються до Китаю з американських заводів. За даними Reuters, обмеження на замовлення з’явилися на тлі підвищення мит на американські товари, яке Китай запровадив у відповідь на рішення адміністрації Дональда Трампа підняти мита на китайську продукцію до 145%. Нові китайські мита на американські авто сягнули 125%, що суттєво зменшує конкурентоспроможність імпортованих моделей Tesla на місцевому ринку.

Натомість Tesla продовжує випускати моделі Model 3 і Model Y на своєму заводі в Шанхаї. Саме ці моделі забезпечують основну частку продажів компанії в Китаї та Європі.

За інформацією Асоціації автодилерів Китаю, у 2024 році до країни було імпортовано лише 1 553 Model X і 311 Model S. Це становить менше ніж 0,5% від загального обсягу поставок Tesla в Китай, який минулого року перевищив 657 тисяч автомобілів.

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Tesla

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