Родини військових, які загинули в полоні, зможуть отримати виплату в 15 млн грн — законопроект

Родини закатованих, убитих і померлих у полоні військовослужбовців матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, яка також передбачена в разі загибелі в бойових діях.

Фото: zmina.info

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Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що родини військовослужбовців, які загинули в російському полоні, повинні мати право на виплати в повному обсязі. Вона повідомила, що відповідний законопроект зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Тарас Тарасенко.

Згідно із проектом Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» родини закатованих, убитих і померлих у полоні військовослужбовців матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, яка також передбачена в разі загибелі в бойових діях. Причому запропоновані зміни до закону передбачають таку виплату й тим родинам, рідні яких загинули в полоні раніше, до моменту набрання чинності новою нормою.

«Перебування в полоні, за винятком підтвердженої самовільної здачі в полон, є продовженням військової служби. Загибель у полоні так само пов’язана із захистом Батьківщини, як і загибель на полі бою. Тому цілком справедливо й логічно надати родинам військових, які загинули в полоні, таке саме право на одноразову грошову виплату, як і в родин військових, які загинули, захищаючи Батьківщину», – заявила Ольга Решетилова.

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