Українцям нагадали, хто із членів сім’ї пільговика може звернутися з питання надання пільг

У пенсійному фонді роз’яснили питання щодо надання пільг.

Фото: poglyad.tv

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, хто із членів сім’ї пільговика може звернутися з питання надання пільг.

1) для включення інформації до Реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр пільговиків) – законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, якщо пільговик із поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися (Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 (далі – Положення № 117);

2) для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – законні представники, або дієздатні повнолітні члени сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги і відомості про якого наявні в Реєстрі пільговиків (Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (далі – Порядок № 373);

3) для включення до Реєстру інформації про ветерана війни та надання пільг – один із членів сім’ї пільговика (чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі) (під час дії експериментального проекту, який реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395);

4) за переведенням виплати пільг, призначених пільговику, який потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, на банківський рахунок члена сім’ї – член сім’ї пільговика (чоловік, дружина, непрацездатні батьки, законний представник дитини (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги), який фактично проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги (постанова № 1420).

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