Практика судів
  1. Суспільство

Українцям нагадали, хто із членів сім’ї пільговика може звернутися з питання надання пільг

09:05, 14 квітня 2025
У пенсійному фонді роз’яснили питання щодо надання пільг.
Українцям нагадали, хто із членів сім’ї пільговика може звернутися з питання надання пільг
Фото: poglyad.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, хто із членів сім’ї пільговика може звернутися з питання надання пільг.

1) для включення інформації до Реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр пільговиків) – законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, якщо пільговик із поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися (Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 (далі – Положення № 117);

    2) для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – законні представники, або дієздатні повнолітні члени сім’ї пільговика, на яких поширюються пільги і відомості про якого наявні в Реєстрі пільговиків (Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (далі – Порядок № 373);

    3) для включення до Реєстру інформації про ветерана війни та надання пільг – один із членів сім’ї пільговика (чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі) (під час дії експериментального проекту, який реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395);

    4) за переведенням виплати пільг, призначених пільговику, який потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, на банківський рахунок члена сім’ї – член сім’ї пільговика (чоловік, дружина, непрацездатні батьки, законний представник дитини (до 18 років), неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги), який фактично проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги (постанова № 1420).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Аспірантів третього року навчання перевірять на знання української та іноземної мов – уряд опублікував постанову

Кабмін опублікував зміни щодо складання заліку з української та іноземної мов для аспірантів і ад’юнктів третього року навчання.

Комітет з нацбезпеки рекомендує Раді прийняти закон про спрощення списання військового майна

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних дій, внаслідок ракетних атак чи інших проявів збройної агресії або у зв’язку з виконанням бойового (спеціального) завдання.

Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації

У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше.

Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно

Також Ірина Верещук виявила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду