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Украинцам напомнили, кто из членов семьи льготника может обратиться по вопросу предоставления льгот

09:05, 14 апреля 2025
В Пенсионном фонде разъяснили вопрос относительно предоставления льгот.
Украинцам напомнили, кто из членов семьи льготника может обратиться по вопросу предоставления льгот
Фото: poglyad.tv
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто из членов семьи льготника может обратиться по вопросу предоставления льгот.

- для внесения информации в Реестр лиц, имеющих право на льготы (далее — Реестр льготников) — законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, если сам льготник по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.п.) не может обратиться самостоятельно (Положение о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003 № 117 (далее — Положение № 117);

- для назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа — законные представители или дееспособные совершеннолетние члены семьи льготника, на которых распространяются льготы и сведения о которых имеются в Реестре льготников (Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 (далее — Порядок № 373);

- для внесения в Реестр информации о ветеране войны и предоставления льгот — один из членов семьи льготника (муж, жена, нетрудоспособные родители, неженатые/незамужние совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке) (в период действия экспериментального проекта, реализуемого согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395);

- по вопросу перевода выплаты льгот, назначенных льготнику, который попал в плен или признан без вести пропавшим при особых обстоятельствах, на банковский счет члена семьи — член семьи льготника (муж, жена, нетрудоспособные родители, законный представитель ребенка (до 18 лет), неженатые/незамужние совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы либо лицами с инвалидностью I группы, лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы), который фактически проживает в жилом помещении по адресу, по которому предоставляются льготы (постановление № 1420).

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