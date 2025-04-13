13 тысяч долларов за пешее пересечение границы с Молдовой — сообщено о подозрении жителю Киевщины

Злоумышленник организовал незаконное пересечение государственной границы военнообязанным мужчинам.

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Жителю Киевской области предъявлено подозрение в требовании 13 тысяч долларов за пеший переход госграницы. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Так, под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры жителю Киевской области сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранения препятствий, совершенном по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений, то есть в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

По данным следствия, 49-летний житель Киевской области организовал незаконный переход государственной границы для военнообязанных мужчин. Стоимость своих услуг он оценил в 13 тысяч долларов.

Подозреваемый встретился с жителем Житомирщины, которому пообещал организовать беспрепятственное пересечение границы Украины и предложил для этого три способа. Первый способ заключался в трудоустройстве водителем на грузовик в компанию, занимающуюся международными грузоперевозками, с последующим внесением в систему «Шлях», второй – переход границы на судне через реку в Одесской области, третий – пеший переход через молдавско-украинскую границу.

Выбрав пеший маршрут, заказчика должны были доставить в один из пограничных населенных пунктов Одесской области. Затем он должен был перейти границу в направлении Республики Молдова вне официальных пунктов пропуска под контролем организатора. Для реализации схемы злоумышленник получил скан-копии документов и часть суммы – 6 тысяч долларов США, оставшиеся деньги ему должны были передать после пересечения границы.

Уже 8 апреля подозреваемый организовал транспортные услуги по маршруту Житомир-Одесса с дальнейшим переходом границы. Однако в этот день, благодаря скоординированным действиям правоохранителей Житомирщины, преступные намерения мужчины были сорваны, а сам он задержан.

Королёвский районный суд г. Житомира избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 251 324 гривны.

Подозреваемому грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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