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13 тисяч доларів за піший перетин кордону з Молдовою — повідомлено про підозру жителю Київщини

21:49, 13 квітня 2025
Зловмисник організував незаконний перетин державного кордону військовозобов’язаним чоловікам.
13 тисяч доларів за піший перетин кордону з Молдовою — повідомлено про підозру жителю Київщини
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Повідомлено про підозру жителю Київщини, який вимагав 13 тисяч доларів за піший перетин держкордону. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителю Київщини повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За даними слідства, 49-річний житель Київщини організував незаконний перетин державного кордону військовозобов’язаним чоловікам. Вартість своїх послуг він оцінив у 13 тисяч доларів.

Так, підозрюваний зустрівся із жителем Житомирщини, якому пообіцяв організувати безперешкодний перетин кордону України та запропонував для цього три способи. Перший спосіб полягав у влаштуванні водієм на фуру на одній із фірм, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями з подальшим внесенням в систему «Шлях», другий – перетин кордону на судні через річку в Одеській області, третій – піший перехід через «Молдавсько-Український» кордон.

Обравши піший маршрут, замовника послуг мали доставити до одного з прикордонних населених пунктів на Одещині. Далі, за сценарієм, він мав перейти кордон в напрямку Республіки Молдова, поза межами офіційних пунктів пропуску, під «контролем» організатора. Для того, щоб схема спрацювала, зловмисник отримав сканкопії документів та частину суми – 6 тисяч доларів, решту коштів йому мали сплатити після перетину кордону.

Вже 8 квітня підозрюваний організував «транспортні послуги» по маршруту Житомир-Одеса з подальшим перетином кордону. Проте, цього дня, завдяки скоординованим діям правоохоронців Житомирщини, чоловіку не вдалося реалізувати свої злочинні наміри, внаслідок викриття протиправної діяльності та його затримання.

Корольовським районним судом м. Житомира обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з правом внесення застави у розмірі 251 324 гривні.

Правопорушнику загрожує від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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прокуратура хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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