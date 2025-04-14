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В Киеве наказали водителя Citroen, который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств — видео

07:54, 14 апреля 2025
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Citroen, который двигался по полосе для маршрутных транспортных средств — видео
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В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Citroen, который двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Как сообщили в патрульной полиции Киева, инспекторы остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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Национальная полиция Киев

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