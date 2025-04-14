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В налоговой объяснили, как ФЛП получить справку о доходах за разные периоды

09:40, 14 апреля 2025
Для физических лиц-предпринимателей, которые продолжают свою деятельность и состоят на учете в органах Государственной налоговой службы, получение справки о доходах является важным шагом для ряда целей.
В налоговой объяснили, как ФЛП получить справку о доходах за разные периоды
Фото: finance-credit.com.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, как ФЛП получить справку о доходах за разные периоды.

Так, согласно Налоговому кодексу Украины (в частности, статье 179), ФЛП могут получить справку о доходах за период осуществления предпринимательской деятельности, подав заявление в орган ГНС, в котором они состоят на учете. Для этого необходимо подать:

- за период нахождения на общей системе налогообложения — отдельные заявления о выдаче справки о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (об уплате или отсутствии налоговых обязательств), форма которой утверждена приказом Минфина от 13.06.2017 г. № 568, по каждому отчетному годовому периоду, за который необходимо получить информацию о доходах;

- за период нахождения на упрощенной системе налогообложения — заявление о выдаче справки о доходах в произвольной форме (с указанием способа получения информации: по почте или в контролирующем органе).

Контролирующий орган (ЦОП) в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет:

- справку(и) о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (об уплате или отсутствии налоговых обязательств) по форме, утвержденной Приказом № 568, с имеющейся информацией о доходах ФЛП, задекларированных на общей системе налогообложения (отдельно за каждый отчетный годовой период согласно поданным Заявлениям по форме № 568), которую ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано Заявление(я) по форме № 568;

- справку в произвольной форме о доходах ФЛП, задекларированных на упрощенной системе налогообложения, которую ФЛП получает непосредственно в контролирующем органе (ЦОП), в который подано Заявление, либо по почте (в зависимости от указанного в Заявлении способа получения).

Одновременно ГНС сообщает, что состав и сроки хранения документов в системе налоговых органов определяются согласно Перечню типовых документов, образующихся в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других предприятий, учреждений и организаций, с указанием сроков хранения документов, утвержденному приказом Минюста от 12.04.2012 г. № 578/5.

Согласно п. 283 Перечня, декларации, отражающие отчетность всех налогоплательщиков, и документы (расчеты, отчеты, ведомости, заявления, справки, карточки, письма, перерасчеты, платежные документы, вызовы) подлежат хранению в течение 5 лет.

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ФЛП ГНС

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