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На Закарпатье задержали чиновника поселкового совета, который организовал схему «откатов»

10:14, 14 апреля 2025
Во время обысков правоохранители изъяли более 22 000 долларов и 46 000 гривен, автомобиль, документацию и другие вещественные доказательства.
На Закарпатье задержали чиновника поселкового совета, который организовал схему «откатов»
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На Закарпатье полиция задержала начальника отдела поселкового совета, который требовал 15% от суммы договора за поставку дров. Его задержали при получении очередного транша. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В ходе следствия полицейские задокументировали получение чиновником нескольких частей от оговоренной суммы — 44 000 гривен.

Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли более 22 000 долларов и 46 000 гривен, автомобиль, документацию и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. За совершенное фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Национальная полиция взятка Закарпатье

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