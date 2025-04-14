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На Закарпатті затримали посадовця селищної ради, який організував схему «відкатів»

10:14, 14 квітня 2025
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 22 000 доларів та 46 000 гривень, автомобіль, документацію та інші речові докази.
На Закарпатті затримали посадовця селищної ради, який організував схему «відкатів»
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На Закарпатті поліція затримала начальника відділу селищної ради, який вимагав 15% від суми договору за постачання дров. Його затримали під час отримання чергового траншу.  Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У ході слідства поліцейські задокументували одержання посадовцем кількох частин від визначеної суми - 44 000 гривень.

Йому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили  понад 22 000 доларів та 46 000 гривень, автомобіль, документацію та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу. За скоєне фігуранту загрожує  до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Національна поліція хабар Закарпаття

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