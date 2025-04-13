Семьи военных, погибших в плену, смогут получить выплату в размере 15 млн грн — законопроект

Семьи замученных, убитых и умерших в плену военнослужащих будут иметь право на выплату одноразовой денежной помощи в размере 15 млн грн, которая также предусмотрена в случае гибели в боевых действиях.

Фото: zmina.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что семьи военнослужащих, погибших в российском плену, должны иметь право на выплаты в полном объеме. Она сообщила, что соответствующий законопроект зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Тарас Тарасенко.

Согласно проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», семьи замученных, убитых и умерших в плену военнослужащих будут иметь право на выплату одноразовой денежной помощи в размере 15 млн грн, которая также предусмотрена в случае гибели в боевых действиях.

Причем предлагаемые изменения к закону предусматривают такую выплату и тем семьям, чьи родственники погибли в плену ранее, до момента вступления в силу новой нормы.

«Пребывание в плену, за исключением подтвержденной самовольной сдачи в плен, является продолжением военной службы. Гибель в плену так же связана с защитой Родины, как и гибель на поле боя. Поэтому вполне справедливо и логично предоставить семьям военных, погибших в плену, такое же право на одноразовую денежную выплату, как и семьям военных, погибших, защищая Родину», — заявила Ольга Решетилова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.