Британія скасовує мита на 89 товарів у відповідь на торгові обмеження США

Кір Стармер знімає мита, щоб підтримати бізнес після тарифного удару Трампа.

Фото: REUTERS

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про тимчасове скасування імпортних мит на низку товарів, щоб підтримати національний бізнес, який постраждав від торгових обмежень, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє The Telegraph.

Протягом наступних двох років мита на 89 видів товарів, включно з акумуляторами для електромобілів, фруктовими соками, сиропом агави, макаронами, консервованими ананасами, кедровими горіхами, кокосовою олією та навіть цибулинами рослин, будуть знижені до нуля. Пільги також стосуватимуться імпорту фанери та пластмас, що має полегшити навантаження на будівельну галузь.

Цей крок є частиною ширшої стратегії уряду, спрямованої на пом’якшення наслідків підвищення американських мит для британських компаній. Серед інших заходів — збільшення обсягів державного кредитування для бізнесу, який зазнав втрат.

Скасування мит не торкнеться товарів, які вже користуються пільговим режимом завдяки угодам про вільну торгівлю.

Хоча Велика Британія уникла жорсткіших обмежень під час так званого «Дня визволення», коли адміністрація Трампа ввела масштабні мита на імпорт з десятків країн, вона все ж постраждала. Зокрема, британський експорт був обкладений 10-відсотковим митом, а автомобілі — окремим тарифом у 25%, попри те, що саме автопродукція була найбільшою статтею експорту до США за перші дев’ять місяців минулого року.

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