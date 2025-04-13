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В Индии женщина убила свою 17-летнюю дочь за то, что она соврала о результатах экзаменов

21:37, 13 апреля 2025
Мать, узнав об обмане дочери относительно результатов экзаменов, нанесла ей многочисленные ножевые ранения.
В Индии женщина убила свою 17-летнюю дочь за то, что она соврала о результатах экзаменов
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В Индии мать убила свою дочь за то, что та солгала о результатах экзаменов. Об этом сообщает Independent.

Так, в городе Бенгалуру, штат Карнатака на юге Индии, 59-летняя Бхиманени Падмини Рани была приговорена к пожизненному заключению за убийство своей 17-летней дочери Сахити Шиваприи.

Трагедия произошла 29 апреля 2024 года, когда мать, узнав об обмане дочери относительно результатов экзаменов, нанесла ей многочисленные ножевые ранения.

Сахити, которая училась на втором курсе предуниверситетской программы, находилась под сильным давлением из-за необходимости успешно сдать экзамены. Она провалила пять предметов, но сказала матери, что получила 95% баллов.

Во время ссоры девушка призналась, что провалила один предмет, и обвинила мать в недостатке поддержки.

Разъяренная Рани, которая рассказывала родственникам, что ее дочь получит место в американском университете, позвонила подруге Сахити и узнала правду — проваленных экзаменов было пять.

По данным полиции, женщина заявила: «Я хвасталась родственникам, что Сахити получила 95% и поедет учиться в США. Если бы они узнали правду, я бы подверглась унижению». В порыве гнева Рани также планировала покончить с собой, но выжила после полученных травм и лечения.

Издание отмечает, что этот случай подчеркивает проблему жесткой академической культуры в Индии, где неудачи на экзаменах часто воспринимаются как позор.

По данным Национального бюро криминальной статистики (NCRB), в 2021 году в Индии 13 044 студента покончили с собой, что составляет 7,6% от общего числа самоубийств. Количество самоубийств среди студентов растет быстрее, чем население страны или общие показатели суицидов.

Отчет Института IC3 показывает, что за последние два десятилетия этот показатель увеличивается на 4% ежегодно — в два раза быстрее общенационального уровня.

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