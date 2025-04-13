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У Києві суд покарав чоловіка, який вигадав причину, аби не служити

16:20, 13 квітня 2025
Військовозобов’язаний написав відмову від мобілізації через релігійні переконання і пояснив: це було перше, що спало йому на думку.
У Києві суд покарав чоловіка, який вигадав причину, аби не служити
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У Києві суд покарав чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 759/4516/25 виніс Святошинський районний суд міста Києва.

У матеріалах справи вказується, що киянин у липні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді йому дали «бойову повістку», але військовозобов’язаний ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав.

За його словами, він «написав відмову від мобілізації через релігійні переконання (перша причина, яка спала йому на думку). Розуміє, що це не є поважною причиною для того, щоб не служити. Стверджує, що готовий понести покарання, однак йти воювати не готовий. У вчиненому не розкаюється, вважає, що вчинив правильно».

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

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