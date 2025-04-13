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Макрон о ракетном ударе по Сумам: РФ выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа

16:05, 13 апреля 2025
Эмманюэль Макрон подчеркнул, что необходимы решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.
Макрон о ракетном ударе по Сумам: РФ выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа
Фото: X / Élysée
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате двух ракетных ударов по городу погибло 24 человека, среди них 1 ребенок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на ракетный удар РФ.

«Сегодня утром две российские ракеты попали в самый центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, среди которых снова дети», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Всем известно, добавил Макрон, что только Россия хотела этой войны.

«Сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа», — подчеркнул президент Франции.

Также он отметил, что необходимы решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь, и что Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели.

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Дональд Трамп Сумы Эмманюэль Макрон

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