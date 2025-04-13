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В Киеве задержали мужчину, который похитил велосипед курьера возле ТРЦ

22:59, 13 апреля 2025
Курьер оставил велосипед на парковке, чтобы забрать заказ из ресторана, а когда вернулся – транспорт исчез.
В Киеве задержали мужчину, который похитил велосипед курьера возле ТРЦ
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В столице правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении велосипеда, принадлежавшего работнику службы доставки. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел возле одного из столичных торговых центров. Курьер службы доставки оставил свой велосипед Azimut на парковке, чтобы забрать заказ из ресторана. Когда вернулся, транспорт исчез.

О краже потерпевший сообщил на линию 102. На место выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний местный житель, который ранее уже имел судимость за преступления, связанные с наркотиками. Злоумышленника удалось задержать благодаря сотрудничеству оперативников и аналитиков криминального блока. Похищенный велосипед был обнаружен в его доме как вещественное доказательство.

Следователи, под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Обвинительный акт уже передан в суд.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Генеральный директор «Украинской оборонной промышленности» Олег Гуляк подчеркнул, что эти люди работали для фронта, создавали, модернизировали и ремонтировали технику, часто - под обстрелами

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