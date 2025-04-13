Хабар у $3 тисячі за закриття кримінального провадження – підозрюють поліцейського із Запоріжжя

Правоохоронець вимагав від чоловіка хабар за вплив на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від призову на військову службу.

Фото: zap.gp.gov.ua

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У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав хабар у 3 тисячі доларів за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру поліцейському одного з територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав від місцевого жителя 3 тисячі доларів за вплив на прийняття рішення щодо закриття кримінального провадження, відкритого за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Підозрюваний запевнив ухилянта, що має дружні стосунки зі слідчим, який здійснює досудове розслідування, і за грошову винагороду зможе вплинути на прийняття ним «потрібного» рішення.

Наразі суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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