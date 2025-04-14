Працівника звільнили під час лікарняного — чи оплатять йому дні непрацездатності

У Держпраці пояснили, що робити працівнику, якого звільнили під час тимчасової непрацездатності.

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У Схiдному міжрегiональному управлiнні Держпрацi розповіли, чи оплатяться працівнику дні непрацездатності, якщо він був звільнений з роботи під час лікарняного.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам органами Пенсійного фонду з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності.

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