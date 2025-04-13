Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах

Кіт Келлог підкреслив, що ця атака переходить будь-які межі пристойності.

Фото: facebook.com/sumska.oda

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відреагував на російський ракетний удар по Сумах.

Він підкреслив, що ця атака «переходить будь-які межі пристойності».

«Десятки загиблих і поранених серед мирних жителів. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно», – написав Келлог на своїй сторінці у соцмережі X.

Він додав, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над тим, щоб покласти край війні Росії проти України.

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