Военно-учетный документ при приеме на работу и учебу — что нужно знать

Прием на работу, учебу или постановка на персональный воинский учет возможны только после того, как граждане будут поставлены на воинский учет — ТЦК.

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Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что при приеме на работу или учебу граждан Украины, которые относятся к категории призывников, военнообязанных или резервистов, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия и учреждения обязаны проверить наличие у них военно-учетных документов.

Отмечается, что это обязательная процедура, которая позволяет вести персональный воинский учет в соответствии с требованиями статьи 34 Постановления Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года — «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».

«Прием на работу, учебу или постановка на персональный воинский учет возможны только после того, как граждане будут поставлены на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или соответствующих подразделениях разведки», — отметили в ТЦК.

Отдельная норма касается лиц, прибывших с временно оккупированных территорий. Согласно статье 21 постановления № 1487, их постановка на персональный воинский учет осуществляется после регистрации как внутренне перемещенных лиц и постановки на воинский учет по месту фактического проживания.

Что такое военно-учетный документ?

Это официальное удостоверение того, что гражданин подлежит исполнению воинской обязанности. В зависимости от категории гражданина таким документом является:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;

для резервистов — военный билет.

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