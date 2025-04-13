Практика судов
  1. В Украине

Военно-учетный документ при приеме на работу и учебу — что нужно знать

21:19, 13 апреля 2025
Прием на работу, учебу или постановка на персональный воинский учет возможны только после того, как граждане будут поставлены на воинский учет — ТЦК.
Военно-учетный документ при приеме на работу и учебу — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК и СП напомнил, что при приеме на работу или учебу граждан Украины, которые относятся к категории призывников, военнообязанных или резервистов, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия и учреждения обязаны проверить наличие у них военно-учетных документов.

Отмечается, что это обязательная процедура, которая позволяет вести персональный воинский учет в соответствии с требованиями статьи 34 Постановления Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года — «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».

«Прием на работу, учебу или постановка на персональный воинский учет возможны только после того, как граждане будут поставлены на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ или соответствующих подразделениях разведки», — отметили в ТЦК.

Отдельная норма касается лиц, прибывших с временно оккупированных территорий. Согласно статье 21 постановления № 1487, их постановка на персональный воинский учет осуществляется после регистрации как внутренне перемещенных лиц и постановки на воинский учет по месту фактического проживания.

Что такое военно-учетный документ?

Это официальное удостоверение того, что гражданин подлежит исполнению воинской обязанности. В зависимости от категории гражданина таким документом является:

  • для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;
  • для резервистов — военный билет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Предприятие, у которого принудительно изымают имущество на военные нужды, не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их целесообразность — Верховный Суд

У ООО на военные нужды принудительно изъяли самосвал, который находился в залоге и имел статус вещественного доказательства в уголовном производстве – Верховный Суд указал, что ООО не является тем субъектом, который может оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их необходимость, целесообразность, эффективность.

Галина Третьякова внесла доработанный законопроект об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

В доработанной редакции говорится о том, что пенсия, назначенная в соответствии с законами о государственной службе, о прокуратуре и прочим, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с законами о прокуратуре, государственной службе или о судоустройстве и статусе судей, лицам, не имеющим права на назначение «обычной» пенсии, не выплачивается.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Андрій Бітов
    Андрій Бітов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду