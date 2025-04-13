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Військово-обліковий документ під час прийняття на роботу та навчання — що треба знати

21:19, 13 квітня 2025
Прийом на роботу, навчання або взяття на персональний військовий облік можливе лише після того, як громадяни будуть поставлені на військовий облік — ТЦК.
Військово-обліковий документ під час прийняття на роботу та навчання — що треба знати
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадав, що під час прийому на роботу або на навчання громадян України, які належать до категорії призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та установи зобов’язані перевірити наявність у них військово-облікових документів.

Зазначається, що це обов’язкова процедура, що дозволяє вести персональний військовий облік відповідно до вимог статті 34 Постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року — «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

«Прийом на роботу, навчання або взяття на персональний військовий облік можливе лише після того, як громадяни будуть поставлені на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ або відповідних підрозділах розвідки», - зазначили у ТЦК.

Окрема норма стосується осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій. Згідно зі статтею 21 постанови №1487, взяття їх на персональний військовий облік відбувається після реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та взяття на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Що таке військово-обліковий документ?

Це офіційне посвідчення того, що громадянин підлягає виконанню військового обов’язку. Залежно від категорії громадянина, таким документом є:

- Для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці

- Для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення

- Для резервістів — військовий квиток

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ТЦК військовозобов'язаний військовий облік

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