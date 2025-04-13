У ЗСУ вперше показали лазерну зброю «Тризуб» — відео

Лазерна зброя «Тризуб» може знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сили безпілотних систем ЗСУ показали роботу українського лазерного комплексу «Тризуб». Установка здатна знищувати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5000 метрів. Нову систему представив командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський на конференції «Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК».

Заявлено, що український лазер може знищувати:

ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 м

вертольоти, літаки та розвідувальні дрони - на відстані до 5000 м.

Також лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів та літаків на дистанції до 10 000 м.

Під час випробувань також було показано роботу по наземній мішені й використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.