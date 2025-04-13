Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 34, серед них двоє дітей — ДСНС

Станом на 18:00 травмовано 117 людей, з них 15 дітей.

Фото: suspilne.media

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум.

У ДСНС повідомили, що станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини.

Також там зазначили, загалом постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах.

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