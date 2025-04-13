США выражают самые глубокие соболезнования, — Марко Рубио отреагировал на российский удар по Сумам

США выразили соболезнования жертвам российской атаки на город Сумы.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибло 34 человека, среди них 2 ребенка. Также пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Американский государственный секретарь Марко Рубио от имени США выразил «самые глубокие соболезнования» погибшим и пострадавшим в результате российского ракетного удара по Сумам.

«Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира», — заявил Рубио на своей странице в соцсети X.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам.

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