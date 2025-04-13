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Китай после отмены пошлин США на электронику призвал снять все взаимные тарифы

20:48, 13 апреля 2025
Пекин назвал частичную отмену тарифов США «небольшим шагом».
Китай после отмены пошлин США на электронику призвал снять все взаимные тарифы
Фото: dknews.kz
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, что потенциально смягчает ценовой шок для потребителей и одновременно приносит выгоду гигантам электронной промышленности.

Правительство Китая отреагировало на это решение, заявив, что это шаг к исправлению ошибок. Также Пекин призвал Вашингтон пойти дальше и полностью отменить тарифы, пишет Bloomberg.

«Это небольшой шаг США к исправлению своих неправомерных действий по односторонним «взаимным тарифам», — заявили в Министерстве торговли Китая.

Также в ведомстве призвали США отменить все пошлины, вернувшись «на правильный путь урегулирования разногласий с помощью равноправного диалога, основанного на взаимном уважении».

Как стало известно, Дональд Трамп рассчитывает на заключение торговых сделок с рядом стран до истечения 90-дневного срока, на который он распорядился отложить повышение пошлин в отношении этих государств. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, «это будут индивидуальные сделки для каждой страны».

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф для Китая.

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США Китай

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