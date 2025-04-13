Китай після скасування мит США на електроніку закликав зняти всі взаємні тарифи

Пекін назвав часткове скасування тарифів США «невеликим кроком».

Фото: dknews.kz

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від взаємного мита, що потенційно пом'якшує шок споживачів від цін і одночасно приносить вигоду гігантам електронної промисловості.

Уряд Китаю відреагував на це рішення, заявив, що це крок до виправлення помилок. Також Пекін закликав Вашингтон піти далі й повністю скасувати тарифи, пише Bloomberg.

«Це невеликий крок США до виправлення своїх неправомірних дій односторонніх «взаємних тарифів», - заявили у Міністерстві торгівлі Китаю.

Також у відомстві закликали США скасувати всі мита, повернувшись «на правильний шлях вирішення розбіжностей за допомогою рівноправного діалогу, заснованого на взаємній повазі».

Як стало відомо, Дональд Трамп розраховує на укладання торгових угод з низкою країн до завершення 90-денного терміну, на який він розпорядився відкласти підвищення мит щодо цих держав. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт. За її словами, «це будуть індивідуальні угоди для кожної країни».

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф для Китаю.

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