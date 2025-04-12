Трамп скасував взаємне мито на телефони, комп'ютери та чіпи

Дональд Трамп звільнив деякі технічні пристрої, зокрема смартфони та комп'ютери, від взаємних мит.

Фото: Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від взаємного мита, що потенційно пом'якшує шок споживачів від цін і одночасно приносить вигоду гігантам електронної промисловості. Про це повідомляє CNBC.

Винятки звужують сферу дії мит, за винятком товарів з-під 125-відсоткового тарифу Трампа на товари з Китаю та його базового 10-відсоткового світового тарифу майже для всіх інших країн.

Нові тарифні вказівки також включають винятки для інших електронних пристроїв та компонентів, включаючи напівпровідники, сонячні елементи, плоскі телевізійні дисплеї, флеш-накопичувачі, карти пам'яті та твердотільні накопичувачі, що використовуються для зберігання даних.

Як стало відомо, Дональд Трамп розраховує на укладання торгових угод з низкою країн до завершення 90-денного терміну, на який він розпорядився відкласти підвищення мит щодо цих держав. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт. За її словами, «це будуть індивідуальні угоди для кожної країни».

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф для Китаю.

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