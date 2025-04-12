Трамп отменил взаимные пошлины на телефоны, компьютеры и чипы

Дональд Трамп освободил некоторые технические устройства, включая смартфоны и компьютеры, от взаимных пошлин.

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Администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, что потенциально смягчает шок потребителей от цен и одновременно приносит выгоду гигантам электронной промышленности. Об этом сообщает CNBC.

Исключения сужают сферу действия пошлин, исключая товары из-под 125-процентного тарифа Трампа на товары из Китая и его базового 10-процентного мирового тарифа почти для всех других стран.

Новые тарифные указания также включают исключения для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные элементы, плоские телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители, используемые для хранения данных.

Как стало известно, Дональд Трамп рассчитывает на заключение торговых сделок с рядом стран до истечения 90-дневного срока, на который он распорядился отложить повышение пошлин в отношении этих государств. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, «это будут индивидуальные сделки для каждой страны».

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