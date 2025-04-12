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США могут заключить торговые сделки с рядом стран в течение 90-днейной паузы

08:11, 12 апреля 2025
Прогнозируется, что «это будут индивидуальные сделки для каждой страны».
США могут заключить торговые сделки с рядом стран в течение 90-днейной паузы
Источник фото: istockphoto
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на заключение торговых сделок с рядом стран до истечения 90-дневного срока, на который он распорядился отложить повышение пошлин в отношении этих государств. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, «это будут индивидуальные сделки для каждой страны».

«Мы заключим эти сделки как можно скорее», - добавила она.

Американский лидер заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу в пошлинах для ряда стран и повысил тариф для Китая.

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США

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