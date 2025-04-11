Рустем Умеров встретился с Кайей Каллас в Брюсселе

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил сотрудничество с ЕС по обороне и совместным производствам.

Фото: Министерства обороны Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешних дел и политики безопасности Кайей Каллас в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Во время встречи стороны обсудили результаты недавних заседаний Коалиции желающих и Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». По словам министра, эти форматы доказали свою эффективность и остаются важными платформами для координации международной военной помощи Украине.

Особое внимание было уделено вопросу финансирования совместных оборонных проектов. Украина подготовила предложения по созданию совместных производств со странами ЕС, в частности в сфере исследований и разработок, имеющих целью обеспечить технологическое преимущество и укрепить обороноспособность страны.

Умеров также отметил важность решительной позиции международных партнеров, особенно в условиях постоянных атак со стороны России на гражданскую инфраструктуру и гибели мирных жителей. Он подчеркнул, что госпожа Каллас понимает необходимость достижения справедливого и прочного мира, а роль ЕС в этом процессе является определяющей.

«Спасибо госпоже Каллас за практический, результативный диалог и решительную позицию в поддержку Украины», - добавил министр обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.