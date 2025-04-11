Практика судов
  1. В мире

Литва выделит 30 миллионов евро на военную помощь Украине

21:41, 11 апреля 2025
Литва предоставит Украине 30 миллионов евро для закупки техники и разминирования территорий.
Литва выделит 30 миллионов евро на военную помощь Украине
Фото: LRT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») Литва обязалась выделить 30 миллионов евро для различных форм военной помощи Украине. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Согласно ее словам, 20 миллионов евро пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Эта сумма является дополнением к уже выделенным 13 миллионам евро.

Еще 7 миллионов евро Литва направит на защиту Украины от дронов, в частности, для приобретения противодронных ружей и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) малого радиуса действия.

Кроме того, часть средств будет использована через возглавляемую Литвой коалицию по разминированию. В течение 2025 года она обязалась подготовить и оснастить 7 украинских батальонов.

В целом Литва уже обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму 110 миллионов евро в 2025 году, и это число планируется увеличить до минимум 200 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги война Литва

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Голосование на выборах через «Дію» нереалистично из-за технологических рисков — Руслан Стефанчук

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично», — отметил Руслан Стефанчук.

Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300

Руслан Стефанчук рассказал, что парламент может вернуться к рассмотрению законопроекта, инициированного Владимиром Зеленским, относительно сокращения количества народных избранников до 300, поскольку в Украине уменьшилось количество населения.

Руслан Стефанчук объяснил, готовятся ли изменения в законодательство относительно проведения послевоенных выборов

«Уникальность ситуации в том, что те выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией — у нас есть только очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — Руслан Стефанчук.

Депутаты при участии Минобороны обсудили законопроект об ограничении информации в публичных реестрах и пришли к выводу, что ограничение должно касаться всех

Получение полной информации по всем субъектам предлагается оставить в бумажной форме, когда заявитель идентифицируется, и государство знает, кто запрашивает информацию – Игорь Фрис.

Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – комитет рекомендовал принять законопроект Кабмина

Минцифры предлагается включить в состав сектора безопасности и обороны, однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в Минобороны уже работают подразделения, ответственные за внедрение и развитие новейших технологий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду