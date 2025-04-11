Литва выделит 30 миллионов евро на военную помощь Украине

Литва предоставит Украине 30 миллионов евро для закупки техники и разминирования территорий.

Фото: LRT

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На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») Литва обязалась выделить 30 миллионов евро для различных форм военной помощи Украине. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Согласно ее словам, 20 миллионов евро пойдут на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Эта сумма является дополнением к уже выделенным 13 миллионам евро.

Еще 7 миллионов евро Литва направит на защиту Украины от дронов, в частности, для приобретения противодронных ружей и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) малого радиуса действия.

Кроме того, часть средств будет использована через возглавляемую Литвой коалицию по разминированию. В течение 2025 года она обязалась подготовить и оснастить 7 украинских батальонов.

В целом Литва уже обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму 110 миллионов евро в 2025 году, и это число планируется увеличить до минимум 200 миллионов евро.

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