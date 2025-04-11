В Донецкой области «на горячем» взяли врача за «содействие» в получении инвалидности

В Донецкой области задержали врача, который вымогал деньги у военного за медицинские документы.

Фото: dn.npu.gov.ua

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Сотрудники полиции задержали 29-летнего врача-травматолога, которого подозревают в вымогательстве денег у раненого военного за оформление медицинских документов об ухудшении состояния здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, врач требовал неправомерную выгоду за подготовку документов, которые фиксировали ухудшение состояния здоровья военного. Кроме того, он обещал повлиять на решение экспертной комиссии, которая оценивает функционирование лица, о присвоении группы инвалидности.

Врача задержали «на горячем» во время получения 22 тысяч гривен. Операцию по разоблачению преступной схемы провели оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области совместно с областными следователями и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Во время обысков у врача изъяли медицинскую документацию и технику. Фигуранту сообщено о подозрении по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление влиянием». За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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