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В Киеве привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних железнодорожных экстремалов

11:44, 12 апреля 2025
Киевские правоохранители привлекли родителей несовершеннолетних, которые катались на трамваях и электропоезде.
В Киеве привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних железнодорожных экстремалов
Фото: Полиция Киева
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Киевская полиция привлекла к административной ответственности родителей трех несовершеннолетних, которые катались на трамваях и электропоезде, зацепившись за сцепное устройство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ювенальные полицейские Святошинского управления полиции обнаружили несколько видео в одном из столичных телеграмм-каналов, на которых подростки, зацепившись за сцепное устройство, катались на трамваях и электропоездах с внешней стороны. С помощью работников управления криминального анализа, полицейские быстро установили всех участников и провели с ними разъяснительную беседу.

Несовершеннолетними оказались двое 14-летних и один 15-летний жители Киевской области. Правоохранители провели профилактическую беседу с детьми, рассказав им об опасности такого «развлечения». Они объяснили, как легко можно упасть на большой скорости, получить удар электрическим током или получить травмы от препятствий на дороге.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, что может привести к штрафу.

Фото: Полиция Киева

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