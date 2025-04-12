У Києві притягнули до відповідальності батьків неповнолітніх залізничних екстремалів

Київські правоохоронці притягнули батьків неповнолітніх, які каталися на трамваях і електропотязі.

Фото: Поліція Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків трьох неповнолітніх, які каталися на трамваях та електропотязі, зачепившись за зчіпний пристрій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Ювенальні поліцейські Святошинського управління поліції виявили декілька відео в одному зі столичних телеграм-каналів, на яких підлітки, зачепившись за зчіпний пристрій, каталися на трамваях і електропотягах із зовнішнього боку. За допомогою працівників управління кримінального аналізу, поліцейські швидко встановили всіх учасників та провели з ними роз’яснювальну бесіду.

Неповнолітніми виявилися двоє 14-річних та один 15-річний мешканці Київської області. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми, розповівши їм про небезпеку такої "розваги". Вони пояснили, як легко можна впасти на великій швидкості, отримати удар електричним струмом або зазнати травм від перешкод на дорозі.

Щодо батьків неповнолітніх було складено адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, що може призвести до штрафу.

Фото: Поліція Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.