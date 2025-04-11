На Донеччині «на гарячому» взяли лікаря за «сприяння» в отриманні інвалідності

У Донецькій області затримали лікаря, який вимагав гроші у військового за медичні документи.

Фото: dn.npu.gov.ua

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Співробітники поліції затримали 29-річного лікаря-травматолога, якого підозрюють у вимаганні грошей у пораненого військового за оформлення медичних документів про погіршення стану здоров’я. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

За інформацією правоохоронців, лікар вимагав неправомірну вигоду за підготовку документів, що фіксували погіршення стану здоров’я військового. Крім того, він обіцяв вплинути на рішення експертної комісії, яка оцінює функціонування особи, щодо присвоєння групи інвалідності.

Лікаря затримали «на гарячому» під час отримання 22 тисяч гривень. Операцію з викриття злочинної схеми провели оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області спільно з обласними слідчими та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Під час обшуків у лікаря вилучили медичну документацію та техніку. Фігуранту повідомлено про підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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