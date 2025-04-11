Литва виділить 30 мільйонів євро на військову допомогу Україні

Литва надасть Україні 30 мільйонів євро для закупівлі техніки та розмінування територій.

Фото: LRT

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») Литва зобов'язалась виділити 30 мільйонів євро для різних формів військової допомоги Україні. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Згідно з її словами, 20 мільйонів євро підуть на ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України. Ця сума є додатком до вже виділених 13 мільйонів євро.

Ще 7 мільйонів євро Литва направить на захист України від дронів, зокрема, для придбання протидронових рушниць і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) малого радіусу дії.

Крім того, частина коштів буде використана через очолювану Литвою коаліцію з розмінування. Протягом 2025 року вона зобов'язалась підготувати й оснастити 7 українських батальйонів.

Загалом Литва вже зобов'язалась надати Україні військову допомогу на суму 110 мільйонів євро у 2025 році, і це число планується збільшити до мінімум 200 мільйонів євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.