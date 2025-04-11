Рустем Умєров зустрівся з Каєю Каллас у Брюсселі

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив співпрацю з ЄС щодо оборони та спільних виробництв.

Фото: Міністерство оборони України

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Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з Високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішніх справ та політики безпеки Каєю Каллас у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили результати нещодавніх засідань Коаліції охочих та Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». За словами міністра, ці формати довели свою ефективність і залишаються важливими платформами для координації міжнародної військової допомоги Україні.

Особливу увагу було приділено питанню фінансування спільних оборонних проєктів. Україна підготувала пропозиції щодо створення спільних виробництв із країнами ЄС, зокрема в сфері досліджень і розробок, що мають на меті забезпечити технологічну перевагу та зміцнити обороноздатність країни.

Умєров також наголосив на важливості рішучої позиції міжнародних партнерів, особливо в умовах постійних атак з боку Росії на цивільну інфраструктуру та загибелі мирних мешканців. Він підкреслив, що пані Каллас розуміє необхідність досягнення справедливого та тривалого миру, а роль ЄС у цьому процесі є визначальною.

«Дякую пані Каллас за практичний, результативний діалог та рішучу позицію на підтримку України», — додав міністр оборони.

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