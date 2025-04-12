США можуть укласти торгові угоди з низкою країн протягом 90-денного періоду паузи

Прогнозується, що «це будуть індивідуальні угоди для кожної країни».

Джерело фото: istockphoto

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Президент США Дональд Трамп розраховує на укладання торгових угод з низкою країн до завершення 90-денного терміну, на який він розпорядився відкласти підвищення мит щодо цих держав. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, «це будуть індивідуальні угоди для кожної країни».

«Ми укладемо ці угоди якнайшвидше», – додала вона.

Американський лідер заявив, що відкритий до обговорення розмірів мит з торговими партнерами.

Нагадаємо, що Трамп оголосив 90-денну паузу в митах для низки країн і підвищив тариф для Китаю.

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