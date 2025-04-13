Частина Києва лишилась без світла — у чому причина

У одному з районів столиці через аварію зникло світло.

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У неділю, 13 квітня, у Києві зникло світло на деяких вулицях Дарницького района міста. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що світло зникло через аварію на обладнанні.

За даними ДТЕК, без електропостачання залишились будинки Дарницького району, зокрема на вулицях:

- Бориспільській;

- Ялтинській.

«Енергетики вже працюють на місцях і роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки аварії. Дякуємо за терпіння та розуміння!», - додали в ДТЕК.

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