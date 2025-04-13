Часть Киева осталась без света — в чем причина

В одном из районов столицы из-за аварии пропало электричество.

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В воскресенье, 13 апреля, в Киеве пропал свет на некоторых улицах Дарницкого района города. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что электричество исчезло из-за аварии на оборудовании.

По данным ДТЭК, без электроснабжения остались дома Дарницкого района, в частности на улицах:

- Бориспольской;

- Ялтинской.

«Энергетики уже работают на местах и делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии. Спасибо за терпение и понимание!», — добавили в ДТЭК.

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