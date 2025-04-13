В ЕС расследуют использование персональных данных чат-ботом X Grok

В ЕС хотят определить, были ли персональные данные законно обработаны для обучения чат-бота Grok.

Фото: Reuters

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Ирландский орган по защите данных, действующий от имени Европейского Союза, начал расследование в отношении использования персональных данных платформой Илона Маска X для обучения ее чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok, пишет Business Times.

Расследование касается «обработки персональных данных, содержащихся в общедоступных постах, опубликованных пользователями платформы X из ЕС», говорится в сообщении Комиссии по защите данных (DPC).

«Цель расследования — определить, были ли эти персональные данные законно обработаны для обучения LLM-моделей Grok (Large Language Models)», — говорится в заявлении DPC.

В августе прошлого года X заявила, что будет сотрудничать с DPC после соглашения о приостановке использования этих данных, что побудило комиссию прекратить дело. С тех пор социальная платформа продолжила разработку новых моделей ИИ.

Ирландский регулятор 11 апреля заявил, что проведет проверку «соответствия ряду ключевых положений» Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), включая вопрос о том, обрабатывались ли данные «законно и прозрачно».

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