В ЄС розслідують використання персональних даних чат-ботом X Grok

В ЄС хочуть визначити, чи були персональні дані законно оброблені для навчання чат-бота Grok.

Фото: Reuters

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Ірландський орган із захисту даних, що діє від імені Європейського Союзу, розпочав розслідування щодо використання персональних даних платформою Ілона Маска X для навчання її чат-бота на основі штучного інтелекту Grok, пише Business Times.

Розслідування стосується «обробки персональних даних, що містяться в загальнодоступних дописах, опублікованих користувачами платформи X з ЄС», йдеться в повідомленні Комісії із захисту даних (DPC).

«Мета розслідування — визначити, чи були ці персональні дані законно оброблені для навчання LLM-моделей Grok (Large Language Models)», — йдеться в заяві DPC.

У серпні минулого року X заявила, що співпрацюватиме з DPC після досягнення домовленості про призупинення використання цих даних, що спонукало комісію припинити справу. Відтоді соціальна платформа продовжила розробку нових моделей ШІ.

Ірландський регулятор 11 квітня заявив, що проведе перевірку «дотримання низки ключових положень» Загального регламенту ЄС із захисту даних (GDPR), зокрема щодо того, чи оброблялися дані «законно та прозоро».

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