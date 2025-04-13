Із 14 квітня до 30 червня частково обмежать рух ділянкою Великої Кільцевої дороги

Дорожники робитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві із 14 квітня до 30 червня на деяких ділянках Оболонського району діятимуть часткові обмеження руху. Про це інформує Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження діятимуть на ділянці Великої Кільцевої дороги – в напрямку від просп. Литовського до вул. Газопровідної.

На ділянці робитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району. Зокрема, під час ремонту дорожники:

- знімуть старе покриття;

- відремонтують нижній шар покриття;

- влаштують новий верхній шар покриття;

- нанесуть дорожню розмітку.

Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім – в іншому.

Також частково обмежать рух на вул. Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв’язках на перетині з вул. Героїв Дніпра та з вул. Левка Лук’яненка.

Фахівці виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи включатимуть:

- зняття старого покриття;

- вирівнювання бортового каменю;

- ремонт нижнього шару покриття;

- влаштування нового верхнього шару покриття;

- нанесення дорожньої розмітки.

«Дорожники працюватимуть одночасно на інших об’єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.