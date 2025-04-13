С 14 апреля по 30 июня частично ограничат движение на участке Большой Кольцевой дороги

Дорожники будут проводить текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района.

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В Киеве с 14 апреля по 30 июня на отдельных участках Оболонского района будут действовать частичные ограничения движения. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Уточняется, что ограничения будут действовать на участке Большой Кольцевой дороги — в направлении от просп. Литовского до ул. Газопроводной.

На участке будут проводить текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района. В частности, во время ремонта дорожники:

снимут старое покрытие;

отремонтируют нижний слой покрытия;

уложат новый верхний слой покрытия;

нанесут дорожную разметку.

Для бесперебойного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении, затем — в другом.

Также частично ограничат движение на ул. Зои Гайдай, в частности на кольцевых развязках на пересечении с ул. Героев Днепра и с ул. Левка Лукьяненко.

Специалисты будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия. Работы будут включать:

снятие старого покрытия;

выравнивание бордюрного камня;

ремонт нижнего слоя покрытия;

укладку нового верхнего слоя покрытия;

нанесение дорожной разметки.

«Дорожники будут работать одновременно на других объектах в районе. Однако при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и ограничения для движения транспорта будут сняты досрочно», — говорится в сообщении.

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